Według szacunków ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerija Zaluzhnego, obecnie w Wielkiej Brytanii przebywa od 300 do 350 tysięcy obywateli Ukrainy.

„Po 2022 roku społeczność ta powiększyła się o nową falę naszych rodaków, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu rosyjskiej agresji. Obecnie w Wielkiej Brytanii, według różnych danych, przebywa 300–350 tysięcy Ukraińców. To kraj, który nie tylko stał się schronieniem dla naszych dzieci, ale także oparciem we wspieraniu Ukrainy w tej trudnej walce” – napisał Zaluzhnyj na Facebooku w poniedziałek po spotkaniu z ukraińską społecznością w Manchesterze.

Jak powiedział, Ukraińcy z Manchesteru pielęgnują język i kulturę ukraińską oraz przekazują je kolejnym pokoleniom.

„Ukraińcy mieszkają w Manchesterze już od końca XIX wieku. Po dwóch wojnach światowych w tym regionie osiedliło się kilka tysięcy byłych żołnierzy, weteranów ukraińskiego ruchu narodowego oraz innych osób pochodzących z Ukrainy, które nie mogły wrócić z powodu represji radzieckich. Z dala od domu zachowali swoją tożsamość, założyli ukraińską szkołę, kościoły, chóry, oddział Plastu, Ukraińskie Centrum Kultury „Dniepr”, Muzeum Sztuki Ludowej im. Alli Gorskiej oraz inne stowarzyszenia” – powiedział Zaluzhnyj.

Wcześniej Zaluzhny otrzymał honorowy tytuł „Freedom of the City of London”.

Również były głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Zaluzhnyj stwierdził, że jego oceny dotyczące rozwoju technologii wojskowych oraz konieczności zmiany podejścia do prowadzenia wojny wywołały w swoim czasie krytykę polityczną na Ukrainie.

Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerij Zaluzhnyj oświadczył, że obecnie nie widzi perspektyw członkostwa Ukrainy w NATO. Według niego nie uważa, by kraj ten był w stanie przystąpić do Sojuszu.

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