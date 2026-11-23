据乌克兰驻英国大使瓦列里·扎卢日尼估计，目前在英国的乌克兰公民人数在30万至35万之间。

“2022年后，由于俄罗斯的侵略，被迫离开家园的同胞们又形成了一股新的移民潮，加入了在英国的乌克兰人行列。据不同数据统计，目前在英国的乌克兰人有30万至35万人。 这个国家不仅成为了我们孩子的避风港，更是乌克兰在这场艰苦斗争中坚实的后盾，”扎卢日尼周一在与曼彻斯特乌克兰社区会面后，在Facebook上写道。

据他介绍，曼彻斯特的乌克兰人一直传承着乌克兰语言和文化，并将之传授给下一代。

“自19世纪末起，乌克兰人便定居于曼彻斯特。两次世界大战后，数千名退伍军人、乌克兰民族运动的老兵以及其他因苏联镇压而无法回国的乌克兰人，在此地区定居下来。 在远离家乡的地方，他们保留了自己的身份认同，创办了乌克兰学校、教堂、合唱团、普拉斯特（Plast）营地、‘第聂伯’乌克兰文化中心、以阿拉·戈尔斯卡命名的民间艺术博物馆以及其他各类组织，”扎卢日尼说道。

此前，扎卢日尼曾获颁“伦敦市荣誉市民”称号。

此外，乌克兰武装部队前总司令瓦列里·扎卢日尼表示，他当时对军事技术发展以及改变战争方式必要性的评估，曾在乌克兰国内引发政治批评。

乌克兰驻英国大使瓦列里·扎卢日尼表示，目前他看不到乌克兰加入北约的前景。据他称，他不认为该国能够加入该联盟。

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