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За оцінкою посла України у Сполученому Королівстві Валерія Залужного, наразі у Великій Британії перебувають від 300 до 350 тисяч громадян України.

«Після 2022 року спільнота поповнилася новою хвилею наших людей, які були змушені залишити свій дім через російську агресію. Сьогодні у Великій Британії, за різними даними, перебуває 300–350 тисяч українців. Це країна, яка не просто стала прихистком для наших дітей, а й опорою у підтримці України у цій важкій боротьбі», — написав Залужний у Facebook у понеділок після зустрічі з українською громадою міста Манчестер.

За його словами, українці Манчестера зберігають українську мову і культуру та передають її наступним поколінням.

«Українці живуть у Манчестері ще з кінця ХІХ століття. А після двох світових війн у цьому регіоні осіло кілька тисяч колишніх військових, ветеранів українського національного руху та інших вихідців з України, які не могли повернутися через радянські репресії. Далеко від дому вони зберегли свою ідентичність, створили українську школу, церкви, хори, станицю Пласту, Український культурний центр «Дніпро», Музей народного мистецтва ім. Алли Горської та інші об'єднання», — розповів Залужний.

Раніше Залужний отримав почесний статус Freedom of the City of London.

Також колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його оцінки розвитку військових технологій та необхідності змінювати підходи до ведення війни свого часу викликали політичну критику в Україні.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що наразі не бачить перспективи членства України в НАТО. За його словами, він не вважає, що країна зможе приєднатися до Альянсу.

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