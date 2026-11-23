在挪威利勒哈默尔举行的世界杯赛季前两场男子个人比赛中，波兰跳台滑雪选手仅获得4个积分。国家队的全部积分均由卡茨佩尔·托马夏克获得，他在周日的比赛中排名第27位。正如Interia Sport报道，这是波兰队28年来最糟糕的赛季开局。

资格赛问题

两名波兰运动员未能获得周六比赛的参赛资格，另有三人未能晋级周日比赛。通过资格赛的选手分别获得第32、第33、第40、第42和第47名。托马夏克将自己周日的表现归因于在跳台上过于激进的起跳。同时，他在周五的资格赛中排名第四。

波兰国家队主教练马切伊·马切夏克在世界杯首个周末后表示，球队带着乐观情绪来到赛场，但问题从最初几跳就开始出现。按他所说，运动员缺乏信心，飞行距离也不足。

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条件性团体成绩

根据亚当·布霍尔茨的计算，在对各国家队最强组合成绩进行的非官方比较中，波兰本应位列第九。其领先哈萨克斯坦的优势仅为1.1分，而爱沙尼亚将在该排名中垫底。

在另一项由四名运动员组成的团体赛条件性计算中，波兰也以847.5分排名第九。排名更高的是挪威、奥地利、斯洛文尼亚、瑞士、日本、美国、德国和芬兰，而哈萨克斯坦本应得到574.6分。对于未进入决赛轮的运动员，其得分按两倍计算；对于未通过资格赛的运动员，则考虑其资格赛成绩。

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