Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назначил российского чиновника Алексея Ферапонтова своим заместителем и руководителем Департамента ядерной энергетики. Решение было принято несмотря на возражения Украины, ряда западных стран и призывы международных организаций.

Сам Гросси утверждал, что, мол, опирался на профессионализм Ферапонтова, а национальность сотрудника ему безразлична.

Ферапонтов приступит к работе на новой должности в начале 2027 года. Он будет отвечать за международное сотрудничество и технологическую поддержку мирной атомной энергетики.

Заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов в комментарии российскому государственному пропагандистскому агентству ТАСС заявил, что Департамент ядерной энергетики МАГАТЭ с момента основания организации возглавляли представители СССР и России.

По словам Устинова, против назначения Ферапонтова выступали не только украинские представители, но и некоторые западные члены Совета управляющих МАГАТЭ. Он отметил, что Гросси принял решение, несмотря на оказываемое давление.

Ранее Минэнерго осудило планы МАГАТЭ назначить на высшую должность россиянина, находящегося под санкциями.

Министерство иностранных дел Украины выступило против возможного назначения россиянина Алексея Ферапонтова заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Украинская сторона считает такое кадровое решение неприемлемым из-за причастности чиновника к действиям российских государственных структур, направленным на легитимизацию оккупации Запорожской АЭС.

Напомним, генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили безопасность Запорожской атомной электростанции в Вене, Австрия. Встреча состоялась в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для работы украинских атомных электростанций.

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