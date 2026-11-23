В понедельник, 23 ноября, состоится заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное событиям в Украине.

«Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миротворчества Розмари ДиКарло выступит с докладом перед членами Совета», — сообщает Департамент по политическим вопросам и вопросам миротворчества ООН (DPPA).

Напомним, Франция потребовала созыва экстренного заседания Совбеза ООН после российского удара по Киеву.

Ранее Украина заблокировала на климатической конференции ООН доклад России об оккупированных территориях.

ООН назвала удар по школе в Комышувасе одной из самых смертоносных атак на гражданское население.

Читай нас в