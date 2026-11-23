W poniedziałek, 23 listopada, odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcone wydarzeniom na Ukrainie.

„Zastępczyni sekretarza generalnego ds. politycznych i misji pokojowych Rosemary DiCarlo wygłosi sprawozdanie przed członkami Rady” – informuje Departament ds. Politycznych i Misji Pokojowych ONZ (DPPA).

Przypomnijmy, że Francja zażądała zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ po rosyjskim ataku na Kijów.

Wcześniej Ukraina zablokowała na konferencji klimatycznej ONZ raport Rosji dotyczący terytoriów okupowanych.

ONZ określiła atak na szkołę w Komyshuwasi jako jeden z najbardziej śmiercionośnych ataków na ludność cywilną.

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