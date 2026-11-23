W latach 2011–2014 przez system sądowy i bankowy Mołdawii przepłynęły miliardy dolarów z Rosji, przy wykorzystaniu fikcyjnych długów i orzeczeń sądowych. Według doniesień mołdawskich mediów w ramach śledztwa siedmiu sędziów uznano za winnych, jednak żaden z nich nie trafił do więzienia ze względu na upływ terminów przedawnienia.

Międzynarodowy projekt dziennikarski OCCRP nazwał tę operację „rosyjską pralnią”. Zgodnie z wynikami tego śledztwa ponad 20 mołdawskich sędziów w 15 sądach wydało w ciągu trzech lat ponad 50 nakazów sądowych, które umożliwiły przepuszczenie przez system finansowy kraju około 20 mld dolarów. Mołdawscy dziennikarze podają nieco inną kwotę – około 17 mld dolarów w okresie od stycznia 2011 r. do marca 2014 r.

Jak działał ten schemat

Jej podstawą były fikcyjne zobowiązania dłużne między spółkami zarejestrowanymi w różnych krajach. Struktury offshore zgłaszały rzekomo niespłacone pożyczki, po czym zwracały się do mołdawskich sądów z żądaniami egzekucji setek milionów dolarów.

Sędziowie wydawali nakazy egzekucji długów, które stanowiły podstawę do przekazywania rzeczywistych środków z rosyjskich banków przez Mołdawię. W tym celu wykorzystywano między innymi lokalny bank Moldindconbank. Następnie pieniądze były wymieniane i przekazywane na konta wierzycieli za granicą, w szczególności do europejskich banków i jurysdykcji offshore.

Z materiałów śledztwa wynika, że w sprawach sądowych wykorzystywano dokumenty, które nie zostały poddane odpowiedniej weryfikacji. Uproszczona procedura pozwalała na wydawanie orzeczeń bez wzywania stron i bez jawnej rozprawy sądowej.

Dlaczego sędziowie uniknęli kary

Według danych mołdawskiego serwisu Moldova 1, w postępowaniach karnych dotyczących 14 sędziów siedmiu uznano za winnych. Jednak żaden z nich nie odbywa kary z powodu upływu terminów przedawnienia.

Jednym z najbardziej znanych przypadków jest sprawa byłego sędziego Gheorghe Markitana. W maju 2011 roku wydał on nakaz sądowy dotyczący ściągnięcia 200 mln dolarów od rosyjskiej spółki na rzecz brytyjskiej struktury. 15 sierpnia 2025 r. Izba Najwyższa Sądu Mołdawii potwierdziła jego winę, ale zwolniła go z kary kryminalnej ze względu na upływ terminu przedawnienia.

Jednocześnie nie wszyscy oskarżeni w sprawach sądowych zostali skazani: część sędziów została uniewinniona, a jedno postępowanie umorzono z powodu śmierci oskarżonego.

Kto figuruje w śledztwach

OCCRP oraz mołdawskie organy ścigania badały rolę sieci rosyjskich przedsiębiorstw, struktur offshore, instytucji bankowych i lokalnych pośredników. Wśród mołdawskich polityków, których powiązano z zakrojonymi na szeroką skalę machinacjami finansowymi, znaleźli się były lider Partii Demokratycznej Władimir Plahotniuk oraz biznesmen Ilan Shor.

Warto osobno zaznaczyć, że 22 kwietnia 2026 roku Plahotniuk został skazany na 19 lat pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej oszustwa na dużą skalę z wykorzystaniem środków bankowych Mołdawii, prania brudnych pieniędzy oraz utworzenia organizacji przestępczej. Wyrok ten dotyczy sprawy bankowej, a nie bezpośrednio postępowań przeciwko sędziom w ramach „rosyjskiej pralni”.

Historia „rosyjskiej pralni” pokazuje, w jaki sposób orzeczenia sądowe mogły być wykorzystywane do legalizacji środków, których pochodzenie ukrywano za łańcuchami spółek i międzynarodowymi przelewami. Jednocześnie brak rzeczywistej kary dla skazanych sędziów stał się jednym z głównych problemów w śledztwie dotyczącym tego procederu.

Wcześniej Mołdawia wystawiła na aukcję nieruchomości oligarchy Ilana Shora.

Sąd w Kiszyniowie aresztował zaocznie na 30 dni zbiegłego mołdawskiego oligarchy Ilana Shora, podejrzanego o udział w zakrojonej na szeroką skalę defraudacji środków z banku Banca de Economii.

Izba Apelacyjna Mołdawii podjęła decyzję o rozwiązaniu czterech ugrupowań politycznych, które są uważane za następców populistycznej i prorosyjskiej partii „Shor”. Ich działalność została wstrzymana po orzeczeniu krajowego Trybunału Konstytucyjnego.

W Kiszyniowie sąd wydał wyrok w sprawie nielegalnego finansowania partii politycznej „Szans”, którą wiąże się z prorosyjskim oligarchą-zbiegłym Ilanem Shorem.

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