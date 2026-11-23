В 2011–2014 годах через судебную и банковскую систему Молдовы были выведены миллиарды долларов из России с использованием фиктивных долгов и судебных решений. По данным молдавских СМИ, в ходе расследования семеро судей были признаны виновными, однако ни один из них не попал в тюрьму из-за истечения срока давности.

Международный журналистский проект OCCRP назвал эту операцию «Русской прачечной». Согласно его расследованию, более 20 молдавских судей в 15 судах в течение трех лет выдали свыше 50 судебных приказов, которые позволили провести через финансовую систему страны около 20 млрд долларов. Молдавские журналисты приводят несколько иную оценку — около 17 млрд долларов за период с января 2011 года по март 2014 года.

Как работала схема

Ее основой стали фиктивные долговые обязательства между компаниями, зарегистрированными в разных странах. Офшорные структуры заявляли о якобы невозвращенных займах, после чего обращались в молдавские суды с требованиями взыскать сотни миллионов долларов.

Судьи выдавали постановления о взыскании долгов, которые становились основанием для перевода реальных средств из российских банков через Молдову. Для этого использовали, в частности, местный Moldindconbank. В дальнейшем деньги конвертировали и направляли на счета компаний-кредиторов за рубежом, в частности в европейские банки и офшорные юрисдикции.

Согласно материалам расследований, в судебных делах использовались документы, не прошедшие надлежащей проверки. Упрощенная процедура позволяла выносить решения без вызова сторон и открытого судебного заседания.

Почему судьи избежали наказания

По данным молдавского издания Moldova 1, в уголовных делах в отношении 14 судей семерых признали виновными. Однако ни один из них не отбывает наказание из-за истечения срока давности.

Один из самых известных случаев — дело бывшего судьи Георге Маркитана. В мае 2011 года он вынес судебный приказ о взыскании 200 млн долларов с российской компании в пользу британской структуры. 15 августа 2025 года Высшая судебная палата Молдовы подтвердила его вину, но освободила от уголовного наказания в связи с истечением срока давности.

В то же время не все фигуранты судебных дел получили обвинительные приговоры: часть судей оправдали, а одно производство закрыли в связи со смертью обвиняемого.

Кто фигурирует в расследованиях

OCCRP и молдавские правоохранительные органы исследовали роль сети российских компаний, офшорных структур, банковских учреждений и местных посредников. Среди молдавских политических деятелей, которых связывали с масштабными финансовыми махинациями, — бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк и бизнесмен Илан Шор.

Отдельно стоит отметить, что 22 апреля 2026 года Плахотнюка приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о масштабном мошенничестве с банковскими средствами Молдовы, отмывании денег и создании преступной организации. Этот приговор касается банковского дела, а не непосредственно судебных разбирательств в отношении судей в рамках «Русской прачечной».

История «Русской прачечной» демонстрирует, как судебные решения могли использоваться для легализации средств, происхождение которых скрывали за цепочками компаний и международных переводов. В то же время отсутствие реального наказания для осужденных судей стало одной из главных проблем в расследовании этой схемы.

Ранее Молдова выставила на аукцион недвижимость олигарха Илана Шора.

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