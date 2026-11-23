Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что очередные трехсторонние переговоры по прекращению войны в Украине должны состояться в ближайшее время. Точной даты встречи он не назвал.

«Встреча состоится в ближайшее время, но пока что в отношении дат нет никакой определенности», — сказал Песков.

Ранее Зеленский сообщил, что следующий этап переговоров может состояться до Рождества.

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