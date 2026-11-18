У Берліні відбудуться нові мирні переговори за участю представників США — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення нових зустрічей щодо мирного врегулювання війни в Берліні за участю представників президента США Дональда Трампа. Переговори мають відбутися за участю переговорних команд, а також лідерів країн Коаліції охочих. За словами Зеленського, американська сторона підтримує повноправну участь Європи в переговорному процесі щодо завершення війни.
За словами Зеленського, представники американського президента прибудуть до Берліна наступного дня. Україна розраховує, що нові обговорення на рівні переговорних команд і лідерів Коаліції охочих будуть результативними.
Президент також наголосив, що Україна послідовно виступає за повноправну участь європейських країн у переговорному процесі. За його словами, американська сторона наразі також підтримує такий підхід.
«Україна завжди виступала за повноправну європейську присутність на цьому треку, і американська сторона зараз також це підтримує», – зазначив Зеленський.
Глава держави додав, що українська сторона робить усе необхідне для результативності майбутніх зустрічей.
Про це глава держави повідомив після зустрічі з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом.
Зеленський підбив підсумки першого дня тристоронніх переговорів у Абу-Дабі.
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