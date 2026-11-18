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Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення нових зустрічей щодо мирного врегулювання війни в Берліні за участю представників президента США Дональда Трампа. Переговори мають відбутися за участю переговорних команд, а також лідерів країн Коаліції охочих. За словами Зеленського, американська сторона підтримує повноправну участь Європи в переговорному процесі щодо завершення війни.

За словами Зеленського, представники американського президента прибудуть до Берліна наступного дня. Україна розраховує, що нові обговорення на рівні переговорних команд і лідерів Коаліції охочих будуть результативними.

Президент також наголосив, що Україна послідовно виступає за повноправну участь європейських країн у переговорному процесі. За його словами, американська сторона наразі також підтримує такий підхід.

«Україна завжди виступала за повноправну європейську присутність на цьому треку, і американська сторона зараз також це підтримує», – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що українська сторона робить усе необхідне для результативності майбутніх зустрічей.

Про це глава держави повідомив після зустрічі з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом.

Зеленський підбив підсумки першого дня тристоронніх переговорів у Абу-Дабі.

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