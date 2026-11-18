Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в Берлине новых встреч по мирному урегулированию войны с участием представителей президента США Дональда Трампа. Переговоры должны состояться с участием переговорных команд, а также лидеров стран Коалиции желающих. По словам Зеленского, американская сторона поддерживает полноправное участие Европы в переговорном процессе по прекращению войны.

По словам Зеленского, представители американского президента прибудут в Берлин на следующий день. Украина рассчитывает, что новые обсуждения на уровне переговорных команд и лидеров «Коалиции желающих» будут результативными.

Президент также подчеркнул, что Украина последовательно выступает за полноправное участие европейских стран в переговорном процессе. По его словам, американская сторона в настоящее время также поддерживает такой подход.

«Украина всегда выступала за полноправное европейское присутствие в этом направлении, и американская сторона сейчас также это поддерживает», — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что украинская сторона делает все необходимое для результативности предстоящих встреч.

Об этом глава государства сообщил после встречи с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

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