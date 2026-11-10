Переговори в Абу-Дабі: Віткофф і Кушнер працюватимуть над територіальним питанням

0:00 / 0:00

10 листопада в Абу-Дабі розпочалися тристоронні консультації України, США та Росії за посередництва Вашингтона. Американська сторона планує напрацювати можливі рішення, які згодом представники США особисто обговорять із президентами України та Росії — Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Білому домі налаштовані «обережно оптимістично» щодо відновлення тристоронніх контактів.

Один із високопосадовців зазначив, що після консультацій в Об’єднаних Арабських Еміратах учасники переговорів можуть вирушити до Києва та Москви, щоб провести особисті зустрічі із Зеленським і Путіним.

Протягом останніх двох тижнів американська команда майже щодня підтримувала контакти з обома сторонами. Очікується, що зустрічі, заплановані на 10–11 листопада, відбуватимуться за двома окремими напрямами.

Перший напрям переговорів координуватиме військова робоча група під керівництвом командувача Європейського командування США генерала Алексуса Гринкевича.

Учасники цієї групи зосередяться на розробці механізмів моніторингу припинення вогню після завершення війни, а також на безпекових домовленостях.

За інформацією Axios, саме в цьому питанні сторони досягли найбільшого прогресу під час попереднього раунду консультацій у лютому.

Другий, політичний напрям переговорів стосуватиметься одного з найскладніших питань — територій. Ним займатимуться спеціальний представник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Позиції Києва та Москви щодо цього питання залишаються принципово різними. Росія продовжує наполягати на встановленні контролю над усією територією Донбасу, тоді як Україна готова розглядати припинення бойових дій по нинішній лінії фронту без юридичного визнання окупації.

Таким чином, під час консультацій в Абу-Дабі американська сторона планує працювати як над питаннями майбутнього припинення вогню та гарантій безпеки, так і над пошуком можливих рішень щодо територіальних розбіжностей між Україною та Росією.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на неназваних американських чиновників.

Представники Європейського Союзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, США та НАТО під час зустрічі в Абу-Дабі наголосили, що будь-які майбутні мирні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право самостійно ухвалювати рішення. Крім того, угода повинна передбачати надійні гарантії безпеки для нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорив тристоронню зустріч в Абу-Дабі. Зеленський наголосив, що Росія також має продемонструвати готовність до деескалації та досягнення справжнього миру.

Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.

Під час першого раунду переговорів в Абу-Дабі США, Україна та європейські партнери узгоджувалипідходи до припинення війни. Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що серед ключових тем були гарантії безпеки для України, роль НАТО та майбутня архітектура безпеки в Європі.

Читай нас у