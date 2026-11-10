阿布扎比谈判：维特科夫和库什纳将就领土问题展开磋商

11月10日，在华盛顿的斡旋下，乌克兰、美国和俄罗斯的三方磋商在阿布扎比拉开帷幕。 美方计划制定出可能的解决方案，随后美国代表将亲自与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京进行讨论。

白宫方面对恢复三方接触持“谨慎乐观”的态度。

一位高级官员指出，在阿联酋磋商结束后，谈判代表可能会前往基辅和莫斯科，与泽连斯基和普京举行面对面会晤。

在过去两周内，美国团队几乎每天都与双方保持联系。预计定于11月10日至11日举行的会晤将围绕两个独立议题展开。

第一条谈判轨道将由美国欧洲司令部司令亚历克萨斯·格林凯维奇将军领导的军事工作组负责协调。

该工作组成员将重点制定战争结束后停火的监督机制，并商讨安全协议。

据Axios报道，正是在这一问题上，双方在2月份的上一轮磋商中取得了最大进展。

谈判的第二个方向——政治层面，将涉及最棘手的问题之一：领土问题。该议题将由美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳负责。

基辅和莫斯科在此问题上的立场仍存在根本性分歧。俄罗斯继续坚持要求对顿巴斯全境实施控制，而乌克兰则愿意考虑在现有前线停火，但不承认占领的合法性。

因此，在阿布扎比举行的磋商中，美方计划既就未来的停火和安全保障问题展开工作，同时也致力于寻求解决乌克兰与俄罗斯之间领土分歧的可行方案。

据Axios援引未具名的美国官员报道。

欧盟、法国、德国、意大利、英国、 乌克兰、美国及北约的代表在阿布扎比会晤期间强调，任何未来的和平协议都必须尊重乌克兰的主权和领土完整，以及其自主决策的权利。 此外，协议还应为我国提供可靠的安全保障。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与芬兰总统亚历山大·斯图布举行了会谈，期间讨论了在阿布扎比举行的三方会晤事宜。 泽连斯基强调，俄罗斯也应展现出缓和局势并实现真正和平的意愿。

乌克兰代表团于11月10日抵达阿布扎比，乌克兰、美国和俄罗斯将在此举行会谈。会议定于09:50开始。

在阿布扎比举行的首轮谈判中，美国、乌克兰和欧洲伙伴就结束战争的方案进行了磋商。美国特别代表史蒂夫·维特科夫表示，关键议题包括对乌克兰的安全保障、北约的作用以及欧洲未来的安全架构。

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