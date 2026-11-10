Переговоры в Абу-Даби: Виткофф и Кушнер будут заниматься территориальным вопросом

10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние консультации между Украиной, США и Россией при посредничестве Вашингтона. Американская сторона планирует выработать возможные решения, которые впоследствии представители США лично обсудят с президентами Украины и России — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В Белом доме настроены «осторожно оптимистично» в отношении возобновления трехсторонних контактов.

Один из высокопоставленных чиновников отметил, что после консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах участники переговоров могут отправиться в Киев и Москву, чтобы провести личные встречи с Зеленским и Путиным.

В течение последних двух недель американская команда почти ежедневно поддерживала контакты с обеими сторонами. Ожидается, что встречи, запланированные на 10–11 ноября, будут проходить по двум отдельным направлениям.

Первое направление переговоров будет координировать военная рабочая группа под руководством командующего Европейским командованием США генерала Алексуса Гринкевича.

Участники этой группы сосредоточатся на разработке механизмов мониторинга прекращения огня после завершения войны, а также на договоренностях в сфере безопасности.

По информации Axios, именно в этом вопросе стороны достигли наибольшего прогресса в ходе предыдущего раунда консультаций в феврале.

Второе, политическое направление переговоров будет касаться одного из самых сложных вопросов — территорий. Им будут заниматься специальный представитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Позиции Киева и Москвы по этому вопросу остаются принципиально разными. Россия продолжает настаивать на установлении контроля над всей территорией Донбасса, тогда как Украина готова рассматривать прекращение боевых действий по нынешней линии фронта без юридического признания оккупации.

Таким образом, в ходе консультаций в Абу-Даби американская сторона планирует работать как над вопросами будущего прекращения огня и гарантий безопасности, так и над поиском возможных решений территориальных разногласий между Украиной и Россией.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Представители Европейского Союза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО во время встречи в Абу-Даби подчеркнули, что любые будущие мирные соглашения должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право самостоятельно принимать решения. Кроме того, соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе которой обсудил трехстороннюю встречу в Абу-Даби. Зеленский подчеркнул, что Россия также должна продемонстрировать готовность к деэскалации и достижению подлинного мира.

Украинские представители 10 ноября прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.

В ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны. Спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что среди ключевых тем были гарантии безопасности для Украины, роль НАТО и будущая архитектура безопасности в Европе.

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