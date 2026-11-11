В Черноморске возросло число погибших в результате вражеского удара по рынку

В результате вражеского удара по рынку в Черноморске 11 ноября число погибших возросло до четырёх человек. Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении.

«К сожалению, число жертв вражеского удара по Черноморску возросло до четырёх человек: как только что стало известно, в больнице от полученных травм скончался ещё один человек», — сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Источник: Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Ранее сообщалось о трёх погибших и 11 пострадавших, за жизнь и здоровье которых продолжают бороться врачи.

В Яготине Киевской области вражеский дрон поразил территорию лицея. Об атаке сообщил 11 ноября глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате повреждения энергообъектов около 135 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Также известно об одном пострадавшем.

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