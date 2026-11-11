Чехия предложила Украине 16 реактивных самолетов для сбивания дронов

Чехия может передать Украине 16 самолетов-перехватчиков L-39 Skyfox для борьбы с беспилотниками.

«Четыре из них уже были подтверждены ранее, теперь мы можем говорить о еще 12, и это предварительное подтверждение того, что это возможно», — заявил первый вице-премьер правительства Чехии Карел Гавличек во время визита в Киев.

Ранее обсуждалась передача лёгких штурмовиков L-159, однако правительственная коалиция отклонила эту инициативу из-за потребностей собственной армии. Вместо этого чешская компания Aero Vodochody предложила новейшие учебно-боевые самолеты L-39 Skyfox, оснащенные современным двигателем Williams FJ44 и новым радиоэлектронным оборудованием, что делает их более эффективными для перехвата БПЛА.

Источник: издание Idnes.cz.

Начальник Генерального штаба армии Чехии Мирослав Главач заявил, что вопрос о возможной передаче Украине самолетов L-159 на данный момент снят.

Правительство Чехии вряд ли открыто объявит о новой крупной программе помощи Украине в преддверии зимы, однако чешское общество и бизнес готовы продолжать поддержку. Об этом заявил лидер партии STAN, депутат Вит Ракушан.

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