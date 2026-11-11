Пентагон одобрил строительство постоянной военной базы США в Польше

Пентагон одобрил строительство в Польше постоянной военной базы США. Об этом решении 11 ноября во время торжеств по случаю Дня независимости Польши сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что единство — это самое важное для нации. Во время торжеств министр говорил о сотрудничестве, «чтобы привести Польшу к еще большему проявлению силы и мужества, которые сопровождают наших солдат, офицеров, назначенных сегодня командиров, генералов и начальника Генерального штаба, назначение которого также является выражением единства».

Глава ведомства отметил, что лучшим символом этого единства является то, что он привозит участникам церемонии, вернувшись из визита в Соединенные Штаты 11 ноября.

(Я приезжаю) с хорошими новостями о том, что Пентагон дал зеленый свет на строительство постоянной американской базы, развитие наших возможностей и укрепление сотрудничества между оборонными отраслями промышленности, и это возможно только благодаря сотрудничеству между президентом и правительством, — отметил Косиняк-Камыш.

Напомним, что Пшидач заявил о политическом одобрении базы США в Польше — RMF24.

В Польше начинается создание американской военной базы.

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