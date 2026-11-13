Военно-воздушные силы США отреагировали на подозрительную несанкционированную активность беспилотников над авиабазой Королевских ВВС Лейкенхит в Англии. Как сообщает The War Zone, подразделения безопасности ВВС США отреагировали на эту активность вечером.

Без пострадавших и повреждений

Представитель ВВС США заявил изданию, что инцидент не повлиял на персонал, самолеты или инфраструктуру базы. Американские военные также сообщили, что продолжают тесно сотрудничать с британскими коллегами для обеспечения безопасности американских военнослужащих, гражданского персонала, подрядчиков и их семей.

ВВС США призвали сообщать местным органам власти о любой необычной или подозрительной активности. Кто именно мог управлять беспилотниками, в заявлении не уточняется.

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Усиленные меры безопасности

Ранее аккаунт DefenceGeek в соцсети X, занимающийся анализом открытых данных, сообщил о сигналах тревоги на базах Лейкенхит, Милденхолл и Фелтуэлл. Он также опубликовал видео, которое якобы зафиксировало звук сирен вблизи базы Милденхолл.

По данным The War Zone, с начала недели с авиабазы Милденхолл начали перемещать самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker и другие воздушные суда. Это произошло на фоне повышения уровня безопасности на трех базах в Англии, где дислоцируются американские самолеты. The Wall Street Journal связывал усиление режима безопасности с угрозами со стороны Ирана.

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