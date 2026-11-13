Siły Powietrzne USA zareagowały na podejrzaną, nieautoryzowaną aktywność dronów nad bazą lotniczą RAF Lakenheath w Anglii. Jak informuje The War Zone, jednostki bezpieczeństwa Sił Powietrznych USA zareagowały na tę aktywność wieczorem.

Bez poszkodowanych i uszkodzeń

Rzecznik Sił Powietrznych USA powiedział redakcji, że incydent nie wpłynął na personel, samoloty ani infrastrukturę bazy. Amerykańskie wojsko poinformowało również, że nadal ściśle współpracuje z brytyjskimi kolegami, aby zapewnić bezpieczeństwo amerykańskim żołnierzom, personelowi cywilnemu, wykonawcom i ich rodzinom.

Siły Powietrzne USA wezwały do zgłaszania lokalnym władzom wszelkiej nietypowej lub podejrzanej aktywności. W oświadczeniu nie sprecyzowano, kto mógł obsługiwać drony.

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Wzmocnione środki bezpieczeństwa

Wcześniej konto DefenceGeek w serwisie X, zajmujące się analizą danych ze źródeł otwartych, poinformowało o sygnałach alarmowych w bazach Lakenheath, Mildenhall i Feltwell. Opublikowało również nagranie, które rzekomo zarejestrowało dźwięk syren w pobliżu bazy Mildenhall.

Według The War Zone od początku tygodnia z bazy lotniczej Mildenhall zaczęto przenosić samoloty tankowania powietrznego KC-135 Stratotanker oraz inne statki powietrzne. Nastąpiło to w związku z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w trzech bazach w Anglii, gdzie stacjonują amerykańskie samoloty. The Wall Street Journal wiązał zaostrzenie reżimu bezpieczeństwa z groźbami ze strony Iranu.

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