Prezydent Francji oświadczył, że nadszedł czas, aby powrócić do kwestii członkostwa Ukrainy w Sojuszu. Podkreślił również, że Moskwa do tej pory nie przedstawiła żadnych konkretnych i realnych propozycji pokojowych, wysuwając jednocześnie maksymalistyczne żądania.

Macron przedstawił to stanowisko po spotkaniu przywódców „Koalicji Chętnych” w Berlinie 19 listopada. Według prezydenta Francji Ukraina powinna mieć silną pozycję przed rozpoczęciem negocjacji pokojowych. W tym celu międzynarodowi partnerzy powinni kontynuować wsparcie wojskowe i inne dla Kijowa.

„Jeśli chcemy być przekonujący podczas negocjacji pokojowych, ważne jest, aby Ukraina potrafiła się bronić i przystąpiła do tych rozmów z dobrej pozycji. A Ukraina będzie w stanie to zrobić tylko pod warunkiem, że będziemy ją nadal wspierać” – oświadczył Macron.

Prezydent Francji podkreślił, że biorąc pod uwagę maksymalistyczne żądania Rosji, nadszedł czas, aby omówić kwestię członkostwa Ukrainy w NATO. Zaznaczył również, że najbliższe tygodnie będą decydujące dla Ukrainy.

Źródło: The Guardian

Wcześniej Pałac Elizejski przedstawił trzy priorytety Macrona na spotkaniu Koalicji Chętnych w Berlinie.

Wcześniej władze francuskie oficjalnie potwierdziły obecność swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy, podkreślając jednocześnie, że nie biorą oni udziału w działaniach bojowych. Poinformowała o tym minister-delegatka przy Ministerstwie Sił Zbrojnych Francji Alice Rüfo.

Wcześniej stacja radiowa RFI poinformowała, że niewielkie grupy francuskich żołnierzy pod dowództwem generała działają na Ukrainie co najmniej od lata 2026 roku w ramach misji Volia. Przybywają oni na krótki okres w celu szkolenia personelu i obsługi skomplikowanego sprzętu, w szczególności myśliwców Mirage 2000 oraz samobieżnych dział artyleryjskich Caesar. Według doniesień mediów, w celu zapewnienia poufności działań tych grup wykorzystuje się przykrywkę w postaci oficjalnej misji Gerfaut, rozlokowanej w Polsce.

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