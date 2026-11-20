Президент Франции заявил, что пришло время вернуться к вопросу о членстве Украины в Альянсе. Он также подчеркнул, что Москва до сих пор не выдвинула никаких конкретных и ощутимых предложений по поводу мира, при этом выдвигая максималистские требования.

Макрон озвучил эту позицию после встречи лидеров «Коалиции желающих» в Берлине 19 ноября. По словам французского президента, Украина должна иметь сильную позицию перед началом мирных переговоров. Для этого международные партнеры должны продолжать оказывать Киеву военную и иную поддержку.

«Если мы хотим быть убедительными на мирных переговорах, важно, чтобы Украина защищала себя и вступала в эти переговоры с сильной позиции. А Украина сможет это сделать только при условии, что мы продолжим её поддерживать», — заявил Макрон.

Французский президент подчеркнул, что, учитывая максималистские требования России, настало время обсудить членство Украины в НАТО. Он также отметил, что ближайшие недели будут решающими для Украины.

Источник: The Guardian

Ранее Елисейский дворец назвал три приоритета Макрона на встрече «Коалиции желающих» в Берлине.

Ранее французские власти официально подтвердили нахождение своих военнослужащих на территории Украины, подчеркнув при этом отсутствие их участия в боевых действиях. Об этом заявила министр-делегат при Министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо.

Ранее радиостанция RFI сообщила, что небольшие группы французских военных под руководством генерала работают в Украине как минимум с лета 2026 года в рамках миссии Volia. Они прибывают на короткий срок для обучения личного состава и сопровождения сложной техники, в частности истребителей Mirage 2000 и САУ Caesar. По данным СМИ, для обеспечения конфиденциальности деятельности этих групп используется прикрытие официальной миссии Gerfaut, развернутой в Польше.

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