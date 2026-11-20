法国总统表示，现在是重新讨论乌克兰加入北约问题的时候了。他还强调，莫斯科迄今尚未就和平问题提出任何具体且切实的建议，却一再提出极端苛刻的要求。

马克龙是在11月19日于柏林举行的“自愿联盟”领导人会议后发表这一立场的。据法国总统称，乌克兰在和平谈判开始前必须占据强势地位。为此，国际伙伴应继续向基辅提供军事及其他支持。

“如果我们希望在和平谈判中具有说服力，关键在于乌克兰必须能够自卫，并以有利的地位进入谈判。而乌克兰只有在我们继续支持的情况下，才能做到这一点，”马克龙表示。

法国总统强调，鉴于俄罗斯提出的极端要求，现在是讨论乌克兰加入北约问题的时候了。他还指出，未来几周对乌克兰而言将至关重要。

来源：《卫报》

此前，爱丽舍宫公布了马克龙在柏林“志同道合者联盟”会议上的三大优先事项。

此前，法国当局已正式确认其军人驻扎在乌克兰境内，同时强调他们并未参与战斗行动。法国国防部部长代表艾丽斯·吕福对此作出了声明。

此前，法国国际广播电台（RFI）报道称，由一名将军率领的小规模法国军人小组自2026年夏季起，便在“Volia”任务框架下在乌克兰开展工作。 他们短期赴乌，主要负责培训人员并为复杂装备提供技术支持，特别是“幻影2000”战斗机和“凯撒”自行火炮。 据媒体报道，为确保这些小组行动的保密性，他们以部署在波兰的“Gerfaut”官方任务为掩护。

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