W Polsce rozległy się syreny alarmu powietrznego w związku z masowanym atakiem Rosji na Ukrainę. W szczególności mieszkańcy Lublina zgłaszali odgłosy syren, a w mediach społecznościowych zaczęły krążyć filmy przedstawiające sytuację w mieście.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało ostrzeżenie o zagrożeniu atakiem powietrznym do mieszkańców całego województwa podkarpackiego oraz części województwa lubelskiego.

Mieszkańców wezwano do udania się w bezpieczne miejsca i stosowania się do poleceń odpowiednich służb.

Ponadto polska obrona przeciwlotnicza została postawiona w stan podwyższonej gotowości, a lotnisko w Rzeszowie tymczasowo wstrzymało loty.

Informuje o tym Radio Lublin, jak podaje NEXTA Live.

Wczoraj w Polsce mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali komunikat RCB w związku z atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – na terytorium Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony przeciwlotniczej została podwyższona.

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