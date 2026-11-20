В Польше прозвучали сирены воздушной тревоги из-за массированного российского нападения на Украину. В частности, жители Люблина сообщали о звуках сирен, а в социальных сетях начали распространяться видео с обстановкой в городе.

Правительственный центр безопасности Польши (RCB) разослал предупреждение об угрозе воздушного нападения жителям всего Подкарпатского воеводства и части Люблинского воеводства.

Жителей призвали перейти в безопасные места и выполнять указания соответствующих служб.

Кроме того, польскую противовоздушную оборону привели в состояние повышенной готовности, а аэропорт в Жешуве временно приостановил полеты.

Об этом сообщает Radio Lublin, пишет NEXTA Live.

Накануне в Польше жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещение RCB в связи с воздушной атакой Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию Украины. В сообщении отмечается, что ситуация находится под контролем, а готовность польской системы противовоздушной обороны повышена.

Читай нас в