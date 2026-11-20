Decyzja Brukseli jest związana z masowym atakiem z 19 listopada, w wyniku którego uszkodzonych zostało kilka zagranicznych placówek dyplomatycznych w stolicy. Szefowa europejskiej dyplomacji Kaya Kallas ogłosiła również wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy oraz nowe środki nacisku na Rosję, mające na celu doprowadzenie do zakończenia wojny.

Szefowa europejskiej dyplomacji zwróciła uwagę na fakt, że rosyjski atak na stolicę Ukrainy miał miejsce właśnie wtedy, gdy rosyjski dyktator Władimir Putin przebywał w chińskim Shenzhen, gdzie uczestniczył w szczycie Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC).

„Podczas gdy Putin kroczył po czerwonym dywanie w Shenzhen, rosyjskie ataki uderzyły w Kijów i uszkodziły kilka ambasad europejskich i pozaeuropejskich” – napisała Kallas.

Według szefowej europejskiej dyplomacji placówki dyplomatyczne są chronione przez prawo międzynarodowe. Jednocześnie, jak podkreśliła, Rosja codziennie wykazuje pogardę dla norm międzynarodowych.

W związku z uszkodzeniem zagranicznych ambasad Unia Europejska postanowiła podjąć działania dyplomatyczne. W szczególności przedstawiciel Rosji przy UE zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących skutków rosyjskiego ataku.

Kallas oświadczyła również, że Unia Europejska wzmocni pomoc dla Ukrainy i zwiększy presję na Moskwę, aby zmusić rosyjskie władze do zakończenia wojny. Nie wymieniła jednak konkretnych dodatkowych środków, które Bruksela planuje wprowadzić.

Wcześniej rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, utrudniając ruch między brzegami.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzony został główny budynek Uniwersytetu Dragomanowa.

Ponadto w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podil.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

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