Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że kluczowymi kolejnymi krokami w kierunku postępów w rozwiązaniu konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą powinny być zawieszenie broni w sektorze energetycznym oraz przywrócenie bezpiecznego transportu zboża przez Morze Czarne — oprócz już uzgodnionej wymiany jeńców wojennych. Poinformował o tym w czwartek, 19 listopada 2026 roku, podczas konferencji prasowej w Berlinie podsumowującej posiedzenie „Koalicji Chętnych”.

Według brytyjskiego premiera zawarcie rozejmu energetycznego i odblokowanie szlaków morskich dla transportu zboża to całkowicie realne cele w najbliższej przyszłości, jednak dalszy postęp zależy przede wszystkim od stanowiska Władimira Putina. Burnam zwrócił również uwagę na dużą jedność i solidarność wśród uczestników „Koalicji Chętnych” w Europie, co jego zdaniem daje podstawy do ostrożnego optymizmu.

Komentując rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem po jego spotkaniu z Putinem w Chinach, Andy Burnham zapewnił, że amerykański przywódca nie ma iluzorycznego ani wyidealizowanego wyobrażenia o wojnie na Ukrainie. Wręcz przeciwnie, według słów premiera Wielkiej Brytanii, Trump wypowiadał się w sposób wyważony i mówił o ciężkich stratach ludzkich, w tym również wśród młodych Rosjan.

Źródło: Ukrinform.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował, że europejscy partnerzy rozważają Zjednoczone Emiraty Arabskie jako jedną z możliwych lokalizacji przyszłych rozmów w formacie Ukraina – Rosja – Europa – USA, jednak ostateczna decyzja dotycząca lokalizacji nie została jeszcze podjęta.

W Berlinie rozpoczął się szczyt Koalicji Chętnych z udziałem Zełenskiego. W spotkaniu 19 listopada wezmą udział przedstawiciele prawie 40 krajów, którzy omówią warunki osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie, dalszą pomoc dla Kijowa oraz gwarancje bezpieczeństwa na wypadek zawieszenia broni.

Wcześniej Kushner i Witkoff udali się do Berlina na rozmowy z Zełenskim i przywódcami Europy.

Kraje europejskie przygotowują plan rozmieszczenia sił wielonarodowych na terytorium Ukrainy. Żołnierze mogą zostać wysłani po zakończeniu działań wojennych, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju i powstrzymaniu kolejnego ataku Rosji.

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