Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie podejmie żadnych ostatecznych decyzji dotyczących wojny rosyjsko-ukraińskiej bez udziału i konsultacji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Informację tę podała stacja telewizyjna NBC News, powołując się na komentarz amerykańskiego przywódcy skierowany do dziennikarza Richarda Angela.

Według dziennikarza oświadczenie to padło w odpowiedzi na stanowisko Wołodymyra Zełenskiego, który podkreślił, że skoro nie był obecny na spotkaniu w Chinach, nie powinny tam być podejmowane żadne decyzje dotyczące Ukrainy. Donald Trump zgodził się z tym argumentem, zaznaczając, że nie podjąłby żadnych ostatecznych decyzji dotyczących wojny na Ukrainie bez udziału Zełenskiego.

Źródło: NBC News.

Komentarz prezydenta USA padł w czwartek, 19 listopada 2026 r., w dniu, w którym w chińskim mieście Shenzhen odbyło się trójstronne spotkanie Donalda Trumpa, przywódcy ChRL Xi Jinpinga oraz szefa Kremla Władimira Putina. Podczas spotkania Trump podkreślał znaczenie dialogu dla zakończenia wojny, podczas gdy Putin w swoim przemówieniu również wspomniał o wojnie przeciwko Ukrainie.

Wideo: Trump po raz pierwszy publicznie nazwał Putina przyjacielem i spóźnił się na spotkanie z Xi Jinpingiem.

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