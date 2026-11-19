Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет принимать никаких окончательных решений по поводу российско-украинской войны без участия и консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на комментарий американского лидера журналисту Ричарду Энгелу.

По словам журналиста, это заявление прозвучало в ответ на позицию Владимира Зеленского, который подчеркнул, что, поскольку его не было на встрече в Китае, никаких решений по Украине там принимать не должны. Дональд Трамп согласился с этим аргументом, отметив, что не принимал бы никаких окончательных решений по поводу войны в Украине без Зеленского.

Источник: NBC News.

Комментарий президента США прозвучал в четверг, 19 ноября 2026 года, в день, когда в китайском городе Шэньчжэнь состоялась трехсторонняя встреча Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина. В ходе мероприятия Трамп подчеркивал важность диалога для завершения войны, тогда как Путин в своем выступлении также упомянул о войне против Украины.

Видео: Трамп впервые публично назвал Путина другом и опоздал на встречу с Си Цзиньпином.

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