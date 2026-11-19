英国首相安迪·伯纳姆表示，在解决俄罗斯对乌克兰战争问题上取得进展的关键下一步，应是达成能源停火协议，并恢复经黑海的安全粮食运输 ——此外，此前已就战俘交换达成一致。他于2026年11月19日星期四在柏林举行的“自愿者联盟”会议总结新闻发布会上宣布了这一消息。

据这位英国首相称，达成能源停火协议并疏通谷物海运通道是近期完全可实现的目标，但后续进展首先取决于弗拉基米尔·普京的立场。 伯纳姆还指出，“自愿联盟”欧洲成员国之间展现出高度的团结与一致，他认为这为谨慎乐观提供了依据。

在评论特朗普与中国领导人会晤后与美国总统唐纳德·特朗普的电话交谈时，安迪·伯纳姆保证，这位美国领导人对乌克兰战争并没有任何不切实际或美化的看法。 相反，据英国首相称，特朗普的言辞十分审慎，并提到了惨重的人员伤亡，特别是年轻俄罗斯人的伤亡。

来源：乌克兰通讯社。

德国总理弗里德里希·梅尔茨表示，欧洲伙伴们正将阿联酋视为未来乌克兰—俄罗斯—欧洲—美国四方谈判的潜在举办地之一， 但关于具体地点的最终决定尚未作出。

“志同道合联盟”峰会已在柏林拉开帷幕，泽连斯基出席了会议。11月19日的会议将有近40个国家的代表参加，他们将讨论实现乌克兰持久和平的条件、对基辅的进一步援助以及停火后的安全保障。

此前，库什纳和维特科夫已前往柏林，与泽连斯基及欧洲各国领导人进行磋商。

欧洲各国正在制定在乌克兰境内部署多国部队的计划。待战斗行动停止后，这些部队可能会被派往乌克兰，以帮助保障该国安全并遏制俄罗斯的再次进攻。

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