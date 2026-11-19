Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что ключевыми следующими шагами на пути к прогрессу в урегулировании войны РФ против Украины должны стать энергетическое перемирие и возобновление безопасной перевозки зерна через Чёрное море — в дополнение к уже согласованному обмену военнопленными. Об этом он сообщил в четверг, 19 ноября 2026 года, во время пресс-конференции в Берлине по итогам заседания «Коалиции желающих».

По словам британского премьера, заключение энергетического перемирия и разблокирование морских путей для зерна являются вполне реальными целями в ближайшей перспективе, однако дальнейшее развитие событий зависит прежде всего от позиции Владимир Путина. Бернем также отметил высокую сплоченность и солидарность среди участников «Коалиции желающих» в Европе, что, по его мнению, дает основания для осторожного оптимизма.

Комментируя телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с Путиным в Китае, Энди Бернем заверил, что американский лидер не имеет иллюзорного или приукрашенного представления о войне в Украине. Напротив, по словам премьера Великобритании, Трамп высказывался взвешенно и говорил о тяжелых человеческих потерях, в том числе и среди молодых россиян.

Источник: Укринформ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что европейские партнеры рассматривают Объединенные Арабские Эмираты как одну из возможных площадок для будущих переговоров в формате Украина — Россия — Европа — США, однако окончательного решения относительно места проведения пока нет.

В Берлине стартовал саммит «Коалиции желающих» с участием Зеленского. Во встрече 19 ноября примут участие представители почти 40 стран, которые обсудят условия достижения прочного мира в Украине, дальнейшую помощь Киеву и гарантии безопасности на случай прекращения огня.

Ранее Кушнер и Виткофф отправились в Берлин на переговоры с Зеленским и лидерами Европы.

Европейские страны готовят план размещения многонациональных сил на территории Украины. Военных могут направить после прекращения боевых действий, чтобы помочь обеспечить безопасность страны и сдержать новое нападение России.

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