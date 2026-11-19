Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что европейские партнеры рассматривают Объединенные Арабские Эмираты в качестве одной из возможных площадок для будущих переговоров в формате Украина — Россия — Европа — США, однако окончательного решения относительно места проведения пока нет. Об этом он заявил в четверг, 19 ноября 2026 года, во время пресс-конференции по итогам встречи «Коалиции желающих» в Берлине, передает «Цензор.НЕТ».

По словам немецкого канцлера, союзники ищут нейтральное место, где смогут представить общую европейскую позицию, и он выразил надежду, что российская сторона согласится на четырехсторонний формат. Мерц подчеркнул, что война может завершиться только дипломатическим путем при условии предоставления Украине надежных гарантий безопасности и сохранения её территориальной целостности.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что переговоры с участием Украины, России, Европы и США не ограничатся одной встречей, а будут включать целую серию переговоров.

Источник: Цензор.НЕТ.

В Берлине стартовал саммит «Коалиции желающих» с участием Зеленского. Во встрече 19 ноября примут участие представители почти 40 стран, которые обсудят условия достижения прочного мира в Украине, дальнейшую помощь Киеву и гарантии безопасности на случай прекращения огня.

Ранее Кушнер и Виткофф отправились в Берлин на переговоры с Зеленским и лидерами Европы.

Европейские страны готовят план размещения многонациональных сил на территории Украины. Военных могут направить после прекращения боевых действий, чтобы помочь обеспечить безопасность страны и сдержать новое нападение России.

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