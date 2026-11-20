Президент США Дональд Трамп заявил, что российские беспилотники и несколько ракет оказались на территории Польши случайно. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с журналисткой телеканала Fox News Айшей Хасни.

Разговор состоялся, когда американский лидер возвращался с саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил в китайском Шэньчжэне.

Журналистка спросила Трампа о реакции на пост премьер-министра Польши Дональда Туска, который раскритиковал американского президента за то, что тот назвал Владимира Путина своим другом во время встречи в Китае.

«Боже, защити нас от таких друзей», — написал Туск в соцсети X.

После этого американский президент упомянул российские беспилотники и ракеты, которые попадали на территорию Польши.

«Путин запускал дроны в Польшу и пару небольших ракет — по ошибке», — заявил Трамп.

Таким образом глава Белого дома фактически назвал случайным попадание российских средств поражения на польскую территорию.

В ходе этого же разговора Трамп также повторил, что Путин якобы стремится заключить соглашение о прекращении войны против Украины. По словам американского президента, он высказал ту же точку зрения европейским лидерам, в частности Дональду Туску, во время телефонного разговора с участниками Коалиции желающих в Берлине.