Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że rosyjskie drony i kilka rakiet znalazły się na terytorium Polski przypadkowo. Poinformował o tym podczas rozmowy telefonicznej z dziennikarką stacji Fox News, Aishą Hasni.

Rozmowa miała miejsce, gdy amerykański przywódca wracał ze szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC), który odbywał się w chińskim Shenzhen.

Dziennikarka zapytała Trumpa o reakcję na wpis premiera Polski Donalda Tuska, który skrytykował amerykańskiego prezydenta za to, że podczas spotkania w Chinach nazwał Władimira Putina swoim przyjacielem.

„Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi” – napisał Tusk w serwisie społecznościowym X.

Następnie amerykański prezydent wspomniał o rosyjskich dronach i rakietach, które znalazły się na terytorium Polski.

„Putin wystrzelił drony w kierunku Polski i kilka niewielkich rakiet – przez pomyłkę” – oświadczył Trump.

W ten sposób szef Białego Domu faktycznie uznał, że trafienie rosyjskich środków rażenia na terytorium Polski było przypadkowe.

Podczas tej samej rozmowy Trump powtórzył również, że Putin rzekomo dąży do zawarcia porozumienia o zakończeniu wojny przeciwko Ukrainie. Według amerykańskiego prezydenta przekazał on tę samą opinię europejskim przywódcom, w szczególności Donaldowi Tuskowi, podczas rozmowy telefonicznej z uczestnikami Koalicji Chętnych w Berlinie.