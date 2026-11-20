美国总统唐纳德·特朗普表示，俄罗斯的无人机和数枚导弹是意外落入波兰境内的。他在与福克斯新闻频道记者艾莎·哈斯尼的电话交谈中透露了这一消息。

此次通话发生在美国总统从中国深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会返程途中。

该记者询问了特朗普对波兰总理唐纳德·图斯克发文的反应，图斯克此前批评美国总统在中国会晤期间将弗拉基米尔·普京称为自己的朋友。

“天啊，请保佑我们远离这样的‘朋友’，”图斯克在社交媒体X上写道。

随后，美国总统提到了曾落入波兰境内的俄罗斯无人机和导弹。

“普京曾向波兰发射过无人机和几枚小型导弹——那是误射，”特朗普表示。

由此，这位白宫掌门人实际上将俄罗斯武器误入波兰领土一事归因于意外。

在同一次谈话中，特朗普还重申，普京据称正寻求达成一项结束对乌克兰战争的协议。 据美国总统称，他在与柏林自愿联盟成员进行电话沟通时，向欧洲领导人——特别是唐纳德·图斯克——传达了同样的观点。