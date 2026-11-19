Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował, że europejscy partnerzy rozważają Zjednoczone Emiraty Arabskie jako jedną z możliwych lokalizacji przyszłych rozmów w formacie Ukraina – Rosja – Europa – USA, jednak ostateczna decyzja dotycząca lokalizacji nie została jeszcze podjęta. Stwierdził to w czwartek, 19 listopada 2026 roku, podczas konferencji prasowej podsumowującej spotkanie „Koalicji Chętnych” w Berlinie, jak podaje serwis „Censor.NET”.

Według niemieckiego kanclerza sojusznicy poszukują neutralnego miejsca, w którym będą mogli przedstawić wspólne stanowisko europejskie, i wyraził nadzieję, że strona rosyjska zgodzi się na format czterostronny. Merz podkreślił, że wojna może zakończyć się wyłącznie na drodze dyplomatycznej, pod warunkiem udzielenia Ukrainie silnych gwarancji bezpieczeństwa oraz zachowania jej integralności terytorialnej.

Jednocześnie prezydent Francji Emmanuel Macron zaznaczył, że rozmowy z udziałem Ukrainy, Rosji, Europy i USA nie ograniczą się do jednego spotkania, ale będą obejmowały całą serię negocjacji.

Źródło: Censor.NET.

W Berlinie rozpoczął się szczyt Koalicji Chętnych z udziałem Zełenskiego. W spotkaniu 19 listopada wezmą udział przedstawiciele prawie 40 krajów, którzy omówią warunki osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie, dalszą pomoc dla Kijowa oraz gwarancje bezpieczeństwa na wypadek zawieszenia broni.

Wcześniej Kushner i Witkoff udali się do Berlina na rozmowy z Zełenskim i przywódcami Europy.

Kraje europejskie przygotowują plan rozmieszczenia sił wielonarodowych na terytorium Ukrainy. Żołnierze mogą zostać wysłani po zakończeniu działań wojennych, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju i powstrzymaniu kolejnego ataku Rosji.

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