Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy jest jej przystąpienie do NATO, a stanowisko to potwierdziły kraje europejskiej „trójki” (format E3) – Niemcy, Francja i Wielka Brytania.

Według niego europejscy partnerzy zgodzili się, że członkostwo Ukrainy w Sojuszu zapewni bezpieczeństwo nie tylko samemu państwu, ale i całemu kontynentowi europejskiemu. Głowa państwa poinformowała o tym w czwartek, 19 listopada 2026 r., po zakończeniu szczytu „Koalicji Chętnych” w Berlinie.

Oprócz integracji euroatlantyckiej Wołodymyr Zełenski podkreślił konieczność przyspieszenia przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, nazywając to jednym z kluczowych warunków stworzenia niezawodnego systemu bezpieczeństwa.

Ze swojej strony prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że opracowany przez partnerów plan gwarancji bezpieczeństwa przewiduje możliwość rozmieszczenia europejskiego kontyngentu wojskowego na terytorium Ukrainy po ustanowieniu trwałego zawieszenia broni. Chodzi o siły wielonarodowe w ramach „koalicji chętnych”, które nie będą brały udziału w działaniach bojowych na linii frontu, a będą realizowały zadania mające na celu powstrzymanie ewentualnej ponownej agresji Rosji.

Źródło: Biuro Prezydenta Ukrainy.

W Berlinie rozpoczął się szczyt Koalicji Chętnych z udziałem Zełenskiego. W spotkaniu 19 listopada wezmą udział przedstawiciele prawie 40 krajów, którzy omówią warunki osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie, dalszą pomoc dla Kijowa oraz gwarancje bezpieczeństwa na wypadek zawieszenia ognia.

Wcześniej Kushner i Witkoff udali się do Berlina na rozmowy z Zełenskim i przywódcami Europy.

Kraje europejskie przygotowują plan rozmieszczenia sił wielonarodowych na terytorium Ukrainy. Żołnierze mogą zostać wysłani po zakończeniu działań wojennych, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju i powstrzymaniu kolejnego ataku Rosji.

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