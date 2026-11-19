Polskie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy, których podejrzewa się o wykonywanie zadań na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Według wersji śledczych, za wynagrodzeniem naniesili napisy „Chwała UPA” na trzech pomnikach w Poznaniu.

Według informacji lokalnego portalu ePoznan podejrzani otrzymali za to łącznie 500 dolarów. Jeden z nich rzekomo namówił drugiego do wykonania zadania, oferując mu 1000 złotych.

Napisy wykonane czerwoną farbą odkryto na początku listopada na pomniku Armii Poznańskiej, pomniku żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego oraz pomniku Bohaterów na terenie Cytadeli.

Początkowo sprawą zajmowała się policja, jednak później do śledztwa włączyła się ABW. Jednemu z zatrzymanych zarzuca się podżeganie do sabotażu.

Podobne napisy odnotowano w tym okresie również w innych polskich miastach, jednak zatrzymanych w Poznaniu nie łączy się z tymi incydentami.

Źródło: ePoznan.pl

Polskie organy ścigania poszukują osób zamieszanych w naniesienie napisów „Chwała UPA” na pomniki w Warszawie. W szczególności 14 listopada taki napis odkryto na pomniku Bohaterów warszawskiego getta, a także na pomniku żołnierza 1. Armii Wojska Polskiego na Placu Więźniów Politycznych Stalinizmu w dzielnicy Muranów.

W poznańskim Południowym grupa mężczyzn zaatakowała lokalnego mieszkańca, błędnie uznając go za Ukraińca. Podczas ataku obrażali mężczyznę i żądali, by „spierdalał na wojnę”.

W Poznaniu policja zatrzymała dwie kobiety, które zaatakowały obywateli Ukrainy w pobliżu restauracji. Incydent został zarejestrowany na filmie, który rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych i pomógł funkcjonariuszom ustalić tożsamość napastniczek. Według policji kobiety były prawdopodobnie pod wpływem alkoholu.

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