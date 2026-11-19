Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух граждан Украины, которых подозревают в выполнении заданий в интересах российской разведки.

По версии следствия, они за вознаграждение нанесли надписи «Слава УПА» на трех памятниках в Познани.

По данным местного портала ePoznan, подозреваемые получили за это в общей сложности 500 долларов. Один из них якобы привлек другого к выполнению задания, предложив ему 1000 злотых.

Надписи красной краской обнаружили в начале ноября на памятнике Познанской армии, памятнике воинам 2-й армии Войск Польских и памятнике Героям на территории Цитадели.

Сначала делом занималась полиция, однако впоследствии к расследованию подключилось ABW. Одному из задержанных инкриминируют подстрекательство к диверсии.

Подобные надписи в этот период фиксировались и в других польских городах, однако задержанных в Познани не связывают с этими инцидентами.

Источник: ePoznan.pl

Польские правоохранители разыскивают лиц, причастных к нанесению надписей «Слава УПА» на мемориалы в Варшаве. В частности, 14 ноября такую надпись обнаружили на памятнике Героям Варшавского гетто, а также на памятнике солдату 1-й армии Войск Польши на площади Политических заключённых сталинизма в районе Муранув.

В польском Познани группа мужчин напала на местного жителя, ошибочно приняв его за украинца. Во время нападения они оскорбляли мужчину и требовали, чтобы он «убирался на войну».

В польском Познани полиция задержала двух женщин, напавших на граждан Украины возле ресторана. Инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсетях и помогло правоохранителям установить личности нападавших. По данным полиции, женщины, вероятно, были в нетрезвом состоянии.

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