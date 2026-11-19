波兰国内安全局逮捕了两名乌克兰公民，他们涉嫌为俄罗斯情报机构执行任务。

据调查称，两人为获取报酬，在波兹南的三座纪念碑上涂写了“乌帕万岁”的字样。

据当地门户网站ePoznan报道，两名嫌疑人因此共获得500美元报酬。其中一人据称以1000兹罗提为诱饵，诱使另一人参与此次行动。

11月初，在波兹南军纪念碑、波兰军队第2军战士纪念碑以及城堡区内的英雄纪念碑上，发现了用红色油漆涂写的字样。

该案最初由警方负责，但随后国家安全局（ABW）也加入了调查。其中一名被捕者被指控煽动破坏活动。

在此期间，波兰其他城市也发现了类似的涂鸦，但波兹南的被捕人员与那些事件并无关联。

来源：ePoznan.pl

波兰执法部门正在搜寻那些在华沙纪念碑上涂写“乌帕万岁”字样的人员。 具体而言，11月14日，在华沙犹太人隔都英雄纪念碑以及穆拉努夫区斯大林主义政治犯广场上的波兰军队第一军士兵纪念碑上均发现了此类涂鸦。

在波兰波兹南，一群男子误将一名当地居民当作乌克兰人并对其实施了袭击。袭击过程中，他们辱骂该男子，并勒索他“滚回战场去”。

在波兰波兹南，警方拘留了两名在餐厅附近袭击乌克兰公民的女性。该事件被拍成视频，在社交媒体上广泛传播，并帮助执法部门锁定了袭击者的身份。 据警方称，这两名女子当时可能处于醉酒状态。

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