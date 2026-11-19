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Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прямують до німецької столиці, де мають зустрітися з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Переговори відбудуться в межах засідання Коаліції охочих.

Про це Кушнер повідомив на платформі Х.

За його словами, мета їхньої поїздки у тому, щоб посилити координацію між Україною, США та європейськими партнерами, а також узгодити спільну позицію щодо ключових елементів тривалого миру.

Кушнер зазначив, що під час зустрічей сторони також планують підготувати порядок денний і запропонований формат наступного раунду багатосторонніх переговорів.

Окремо американські представники обговорять, як робота Коаліції охочих може сприяти формуванню безпекових домовленостей після завершення російсько-української війни. Зокрема, йдеться про надійні гарантії безпеки для України та ширшу систему, яка зміцнить стабільність у Європі й зменшить ризик майбутніх конфліктів.

«Президент Дональд Трамп сповнений рішучості завершити цю жахливу війну та забезпечити тривалий мир, який зробить усю Європу безпечнішою», — написав Кушнер у соцмережі X.

Раніше Кушнер анонсував наступний раунд переговорів.

Нагадаємо, після переговорів із Путіним Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським.

Черговий раунд дипломатичних контактів щодо завершення війни в Україні не дав прориву. Після дводенних переговорів в Абу-Дабі спецпосланці президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Москві. Розмова тривала близько двох годин.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф за результатами зустрічі з володимиром путіним заявив про певний прогрес та висловив сподівання на оголошення про наступний раунд переговорів.

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