Специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер направляются в столицу Германии, где им предстоит встретиться с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Переговоры пройдут в рамках заседания Коалиции желающих.

Об этом Кушнер сообщил на платформе X.

По его словам, цель их поездки — усилить координацию между Украиной, США и европейскими партнерами, а также согласовать общую позицию по ключевым элементам прочного мира.

Кушнер отметил, что в ходе встреч стороны также планируют подготовить повестку дня и предложить формат следующего раунда многосторонних переговоров.

Отдельно американские представители обсудят, как работа «Коалиции желающих» может способствовать формированию договоренностей в сфере безопасности после завершения российско-украинской войны. В частности, речь идет о надежных гарантиях безопасности для Украины и более широкой системе, которая укрепит стабильность в Европе и снизит риск будущих конфликтов.

«Президент Дональд Трамп полон решимости положить конец этой ужасной войне и обеспечить прочный мир, который сделает всю Европу более безопасной», — написал Кушнер в социальной сети X.

Ранее Кушнер анонсировал следующий раунд переговоров.

Напомним, после переговоров с Путиным Виткофф и Кушнер встретились с Зеленским.

Очередной раунд дипломатических контактов по вопросу прекращения войны в Украине не привёл к прорыву. После двухдневных переговоров в Абу-Даби специальные посланники президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве. Беседа длилась около двух часов.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил об определенном прогрессе и выразил надежду на объявление о следующем раунде переговоров.

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