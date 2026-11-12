Спецпосланець США Віткофф заявив про прогрес після зустрічі з путіним – CNN

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Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф за результатами зустрічі з володимиром путіним заявив про певний прогрес та висловив сподівання на оголошення про наступний раунд переговорів.

За словами Віткоффа, американська сторона сподівається найближчим часом оголосити про плани наступної зустрічі, до якої можуть долучитися представники європейських держав.

Ці переговори в Москві відбулися після тристоронніх консультацій за участю України, США та рф в Абу-Дабі 10–11 листопада, де сторони попередньо домовилися про масштабний обмін полоненими, хоча ключові розбіжності щодо припинення війни залишаються.

Джерело: CNN.

Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. В аеропорту Внуково американську делегацію зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ.

Раніше Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві для обговорення миру в Україні.

До цього у Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером.

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