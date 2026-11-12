Спецпосланник США Виткофф заявил о прогрессе после встречи с Путиным — CNN

Специальный посланник президента США Стив Виткофф по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил о определенном прогрессе и выразил надежду на объявление о следующем раунде переговоров.

По словам Виткоффа, американская сторона надеется в ближайшее время объявить о планах следующей встречи, к которой могут присоединиться представители европейских государств.

Эти переговоры в Москве состоялись после трехсторонних консультаций с участием Украины, США и РФ в Абу-Даби 10–11 ноября, где стороны предварительно договорились о масштабном обмене пленными, хотя ключевые разногласия по поводу прекращения войны остаются.

Источник: CNN.

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В аэропорту Внуково американскую делегацию встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к ее подготовке омбудсменов Украины и РФ.

Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения вопросов мира в Украине.

До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.

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