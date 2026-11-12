Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, po spotkaniu z Władimirem Putinem, poinformował o pewnym postępie i wyraził nadzieję na ogłoszenie kolejnej rundy rozmów.

Według Witkofa strona amerykańska ma nadzieję ogłosić w najbliższym czasie plany kolejnego spotkania, do którego mogą dołączyć przedstawiciele państw europejskich.

Negocjacje te w Moskwie odbyły się po trójstronnych konsultacjach z udziałem Ukrainy, USA i Rosji w Abu Zabi w dniach 10–11 listopada, gdzie strony wstępnie uzgodniły szeroko zakrojoną wymianę jeńców, choć nadal istnieją kluczowe rozbieżności dotyczące zakończenia wojny.

Źródło: CNN.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, przybyli do Moskwy na rozmowy z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Na lotnisku Wnukowo amerykańską delegację powitał specjalny przedstawiciel Putina, Kirill Dmitriew.

12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej do Konstantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.

Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

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