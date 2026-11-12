Путін запропонував гуманітарну місію до Костянтинівки за прикладом Олешок

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Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ. Про це повідомляють ЗМІ.

Путін стверджує, що російські війська нібито контролюють місто та готові забезпечити безпеку гуманітарної місії. За його словами, для розмінування території поблизу Костянтинівки російській стороні знадобиться п'ять діб.

Як приклад взаємодії Москви та Києва у гуманітарних питаннях він навів ситуацію навколо Олешок. Путін назвав її «добрим прикладом» співпраці та запропонував доручити уповноваженим з прав людини двох країн опрацювати організацію нової місії.

Раніше Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві для обговорення миру в Україні.

До цього у Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером.

Нагадаємо, у захоплених Олешках різко впала активність російських військових.

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