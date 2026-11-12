Путин предложил направить гуманитарную миссию в Константиновку по примеру Олешок
Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к её подготовке омбудсменов Украины и РФ. Об этом сообщают СМИ.
Путин утверждает, что российские войска якобы контролируют город и готовы обеспечить безопасность гуманитарной миссии. По его словам, для разминирования территории вблизи Константиновки российской стороне понадобится пять суток.
В качестве примера взаимодействия Москвы и Киева в гуманитарных вопросах он привел ситуацию вокруг Олешек. Путин назвал ее «хорошим примером» сотрудничества и предложил поручить уполномоченным по правам человека двух стран проработать организацию новой миссии.
Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения мирного урегулирования в Украине.
До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.
Напомним, в захваченных Олешках резко снизилась активность российских военных.