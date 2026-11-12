Путин предложил направить гуманитарную миссию в Константиновку по примеру Олешок

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к её подготовке омбудсменов Украины и РФ. Об этом сообщают СМИ.

Путин утверждает, что российские войска якобы контролируют город и готовы обеспечить безопасность гуманитарной миссии. По его словам, для разминирования территории вблизи Константиновки российской стороне понадобится пять суток.

В качестве примера взаимодействия Москвы и Киева в гуманитарных вопросах он привел ситуацию вокруг Олешек. Путин назвал ее «хорошим примером» сотрудничества и предложил поручить уполномоченным по правам человека двух стран проработать организацию новой миссии.

Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения мирного урегулирования в Украине.

До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.

Напомним, в захваченных Олешках резко снизилась активность российских военных.

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