12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej do Kostiantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Informują o tym media.

Putin twierdzi, że rosyjskie wojska rzekomo kontrolują miasto i są gotowe zapewnić bezpieczeństwo misji humanitarnej. Według niego strona rosyjska będzie potrzebowała pięciu dni na rozminowanie terenu w pobliżu Kostiantynówki.

Jako przykład współpracy Moskwy i Kijowa w kwestiach humanitarnych podał sytuację wokół Oleszok. Putin nazwał ją „dobrym przykładem” współpracy i zaproponował, aby upoważnieni ds. praw człowieka obu krajów opracowali organizację nowej misji.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.

Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

Przypomnijmy, że w zajętych Oleszach gwałtownie spadła aktywność rosyjskich żołnierzy.

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