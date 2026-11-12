Film: W rosyjskiej hucie aluminium wybuchła ładowarka

W zakładzie aluminiowym w Bratsku w obwodzie irkuckim Federacji Rosyjskiej doszło do potężnego wybuchu ładowarki w jednej z hal produkcyjnych.

Chwila zdarzenia została zarejestrowana przez kamerę monitoringu.

Na nagraniu widać, jak w pomieszczeniu nagle rozbłysło jasne światło, po czym nastąpił wybuch.

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Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez zasilania elektrycznego.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

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