Rosja planuje umieścić centra danych pod ziemią z powodu ataków ukraińskich dronów

Minister ds. rozwoju cyfrowego Federacji Rosyjskiej Maksut Shadaev stwierdził, że rosyjskie firmy powinny przenosić centra przetwarzania danych pod ziemię, a nie przenosić je za granicę.

Jak powiedział, Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego już wezwało przedsiębiorstwa do budowy zabezpieczonych obiektów podziemnych.

Pod koniec października resort opublikował zalecenia dotyczące ochrony centrów danych przed atakami ze strony Ukrainy. W szczególności zaleca się umieszczanie obiektów o znaczeniu strategicznym pod ziemią, w skałach lub bunkrach, wzmacnianie ich konstrukcji, tworzenie kopii zapasowych danych oraz współpracę z organami bezpieczeństwa.

W październiku ukraińskie drony zaatakowały obiekty powiązane z „Yandexem”, VK, „Sberem” oraz Federalną Służbą Podatkową RF. W wyniku tych ataków odnotowano poważne zakłócenia w funkcjonowaniu usług państwowych, bankowości internetowej, taksówek i usług kurierskich.

Jednocześnie budowa podziemnych centrów danych kosztuje o 30–40% więcej niż zwykłych obiektów. Według szacunków iKS-Consulting średni koszt wynosi 1,2–1,3 mld rubli na 1 MW obciążenia IT, a podziemny odpowiednik wymaga znacznie większych nakładów ze względu na hydroizolację, wentylację, systemy przeciwpożarowe i ewakuacyjne.

Według prognoz ekspertów do 2031 roku w Rosji może powstać od 5 do 10 takich centrów danych o mocy 5–10 MW każde.

Rosyjska firma „Yandex” przeniosła wszystkie trzy swoje superkomputery („Liapunow”, „Galuszkin” i „Czerwonenkis”) do nowych ośrodków obliczeniowych po serii ataków ukraińskich dronów. W biurze prasowym firmy twierdzą, że sprzęt nie uległ uszkodzeniom podczas ataków.

W nocy z 10 na 11 października drony zaatakowały centrum danych „Yandex” w obwodzie włodzimierskim w Rosji. Firma potwierdziła całkowite wstrzymanie jego działalności, co spowodowało w kraju zakłócenia na dużą skalę w funkcjonowaniu dziesiątek usług cyfrowych.

Rosyjska firma technologiczna Yandex oświadczyła, że w wyniku ataku dronów całkowicie wstrzymała działanie swojego centrum danych w obwodzie włodzimierskim w Rosji. Według firmy atak spowodował uszkodzenia jej infrastruktury.

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